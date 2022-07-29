Adana'daki son mahsul domates, kilosu 3,5 liradan alıcı buldu - Son Dakika
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Adana'daki son mahsul domates, kilosu 3,5 liradan alıcı buldu

29.07.2022 10:25

ADANA'da 'yerli domates' hasadı sona erdi.

ADANA'da 'yerli domates' hasadı sona erdi. Bahçede çıkış fiyatı 3,5 liradan alıcı bulan domatesin fiyatı marketlerde 15 TL'den satılıyor.

Çukurova'da mart ayında yaşanan 'don', birçok tarım arazisinde zarara neden oldu. Çiftçiler, zarar gören domates fidelerini söküp, yerlerine yenisini dikti. Yetişen domateslerin hasadı tamamlandı. Bahçelerden toplanan son ürünlerin fiyatı, bahçede 3,5 liraya satıldı. Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, domates hasadının son günlerinde olduklarını belirterek, "Ocak ayında domates fideleri toprakla buluştu ancak mart ayında yaşanan 'don' olayı nedeniyle fideler zarar gördü ve sökülüp tekrar dikildi. 45 gündür yerli domatesler toplanıyor. Adana'da hasat bitti. Bundan sonraki hasat, Konya, Bursa, İzmir'de olacak. Şu anda domatesin tarla çıkış fiyatı 3,5 lira. Dönümde 7 ton domates toplanıyor" dedi. Öte yandan, bahçede 3,5 liradan satılan domates, halde 7, marketlerde ise 15 lirayı buluyor.


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Kaynak: DHA

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'daki son mahsul domates, kilosu 3,5 liradan alıcı buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'daki son mahsul domates, kilosu 3,5 liradan alıcı buldu - Son Dakika
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