ADANA'DA YEŞİL VE KIRMIZI REÇETEYE TABİ 137 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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ADANA'DA YEŞİL VE KIRMIZI REÇETEYE TABİ 137 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

06.03.2022 09:59

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda yeşil ve kırmızı reçeteye tabi 137 bin 929 hap, 120 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 9 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda yeşil ve kırmızı reçeteye tabi 137 bin 929 hap, 120 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 9 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeşil ve kırmızı reçeteye tabi hapların yasa dışı temin edilip, satıldığı bilgisine ulaşınca harekete geçti. Ekipler, hapları sattığı tespit edilen C.K. (43) ile torbacılık yaptığı belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için 4 Mart'ta operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise yeşil ve kırmızı reçeteye tabi 137 bin 929 hap, 120 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 9 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında C.K.'nin de bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'DA YEŞİL VE KIRMIZI REÇETEYE TABİ 137 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'DA YEŞİL VE KIRMIZI REÇETEYE TABİ 137 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'DA YEŞİL VE KIRMIZI REÇETEYE TABİ 137 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ
ADANA'DA YEŞİL VE KIRMIZI REÇETEYE TABİ 137 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

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Ruhsatsız Silah, Metamfetamin, Bonzai, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA'DA YEŞİL VE KIRMIZI REÇETEYE TABİ 137 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADANA'DA YEŞİL VE KIRMIZI REÇETEYE TABİ 137 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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