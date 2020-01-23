Adana'da, Yeşilay ve TÜGVA'dan "Bağımlılıkla mücadelede iş birliği protokolü" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da, Yeşilay ve TÜGVA'dan 'Bağımlılıkla mücadelede iş birliği protokolü' - Son Dakika

Adana'da, Yeşilay ve TÜGVA'dan "Bağımlılıkla mücadelede iş birliği protokolü"

6 saat önce

Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adana İl Temsilcisi Emrah Sancar, "Bağımlılıkla mücadelede iş birliği protokolü" imzaladı.

Adana'da, Yeşilay ve TÜGVA'dan

Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adana İl Temsilcisi Emrah Sancar, "Bağımlılıkla mücadelede iş birliği protokolü" imzaladı.

TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, Aslanbaba ve Sancar'ın imzaladığı protokol kapsamında, iki kurum ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik bağımlılıkla mücadele konusunda eğitimler ve seminerler verecek, atölye çalışmaları, gezi ve sosyal etkinlikler düzenlenecek.

Protokolün imzalanmasının ardından açıklamada bulunan Aslanbaba, bağımlılıkla mücadelede TÜGVA Adana İl Temsilciliği ile iş birliğinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Sağlıklı neslin ve sağlıklı geleceğin inşasında sivil toplum kuruluşlarına büyük önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Sancar da protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bağımlılıkla mücadelede sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde bulunması çok önemli. TÜGVA Adana olarak gönüllülerimizle, bağımlılıkla mücadele kapsamında ortak projelere hazırız." açıklamasında bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:12 Kaynak: AA
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