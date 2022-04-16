Adana'da yetim çocuklar iftarda buluştu - Son Dakika
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Adana'da yetim çocuklar iftarda buluştu

16.04.2022 20:57
Adana'da yetim çocuklar iftarda buluştu

Adana'da "Dünya Yetimler Günü" kapsamında yetim çocuklar aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Adana'da "Dünya Yetimler Günü" kapsamında yetim çocuklar aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Adana İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği tarafından dernek binasında düzenlenen etkinlikte 400 kişi iftar sofrasında buluştu.

Dernek Başkanı Mahmut Eraslan, kendilerine emanet olarak gördükleri yetimlere yönelik dünya genelende etkinlikler yaptıklarını belirtti.

Gün boyu çeşitli etkinlikler yaptıklarını, iftar öncesi de çocuklara yönelik gösteriler verildiğini atölye çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Eraslan, kendilerine katkıda bulunanlara teşekkür etti.

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Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da yetim çocuklar iftarda buluştu - Son Dakika


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