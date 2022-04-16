Yetim çocuklar yamaç paraşütü heyecanı yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Yetim çocuklar yamaç paraşütü heyecanı yaşadı

16.04.2022 09:52

Adana'da "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü" kapsamında yetim çocuklara yönelik yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

Adana'da "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü" kapsamında yetim çocuklara yönelik yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

Adana İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği ile Yüreğir Belediyesi iş birliğince Merkez Çukurova ilçesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde düzenlenen etkinliğe katılan yetim çocuklar, yamaç paraşütüyle uçmanın keyfini yaşadı.

Uzman uçuş pilotları eşliğinde ilk uçuş deneyimini yaşayan çocuklar doyasıya eğlendi.

Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Dernek Başkanı Mahmut Eraslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenledikleri etkinlikle yetim çocukların güzel bir gün geçirdiğini belirterek, çocukların ilk defa böyle bir heyecan yaşadığını ifade etti.

Çocuklardan Beyzanur Karakaş da çok heyecanlı olduğunu ve ilk defa yamaç paraşütüyle uçtuğunu belirtti.

Mahmut Dikmen, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Yetim çocuklar yamaç paraşütü heyecanı yaşadı
Yetim çocuklar yamaç paraşütü heyecanı yaşadı
Yetim çocuklar yamaç paraşütü heyecanı yaşadı
Yetim çocuklar yamaç paraşütü heyecanı yaşadı
Yetim çocuklar yamaç paraşütü heyecanı yaşadı
Yetim çocuklar yamaç paraşütü heyecanı yaşadı
Yetim çocuklar yamaç paraşütü heyecanı yaşadı
Yetim çocuklar yamaç paraşütü heyecanı yaşadı

YORUMLAR
500
Göktepe'de turistler yamaç paraşütü yapma keyfi yaşadı Göktepe'de turistler yamaç paraşütü yapma keyfi yaşadı Yamaç paraşütü kapanan 2 pilot, yedek paraşütle çakılmaktan kurtuldu Yamaç paraşütü kapanan 2 pilot, yedek paraşütle çakılmaktan kurtuldu Kontrolünü kaybeden yamaç paraşütü pilotu protokolün yanına düştü Kontrolünü kaybeden yamaç paraşütü pilotu protokolün yanına düştü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yetim çocuklar yamaç paraşütü heyecanı yaşadı - Son Dakika


Son Dakika
09:52 750 sıcaklığındaki eritme ocaklarının başındalar ama oruçlarını aksatmıyorlar
09:47 Ebru Şallı 2 yıl önce kaybettiği oğlunu ölüm yıldönümünde bu sözlerle andı: Kavuşacağız biliyorum!
09:27 Kibariye'nin kızı saçını yaptırdığı kuaförden para ödemeden kaçmıştı: Babası kızının borcunu kapattı
09:05 Kadıköy'deki feci kazayı görenler gözlerine inanamadı: Otomobil ikiye bölündü, çevik kuvvet polisi sürücü ağır yaralı
08:55 Aleyna Tilki de, Gülşen'in yolunda: Yeni klibinde motorun üzerinde soyundu
08:33 "Çocukluğumdan beri beni istismar ediyordu" dediği babasını çalıştığı balık restoranında boğazından bıçaklayarak öldürdü
08:30 İBB'de öğrenci zammıyla ilgili taktik savaşlar: İmamoğlu indirimi veto ederse, Cumhur İttifakı ne yapacak?
08:23 16 Nisan Cumartesi günü hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor, özlediğimiz güzel havalar geldi
08:10 Rusya, Ukrayna ordusunun provokasyonlara hazırlandığını iddia etti: Lozova tren garındaki mültecileri vurup, suçu Rusya'ya atacaklar
00:50 DEVA Partisi Pütürge ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 10:15:24. #1.11#
SON DAKİKA: Yetim çocuklar yamaç paraşütü heyecanı yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement