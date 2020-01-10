Adana'da yıkılma tehlikesi bulunan evlerini terk eden çift yardım bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da yıkılma tehlikesi bulunan evlerini terk eden çift yardım bekliyor - Son Dakika

Adana'da yıkılma tehlikesi bulunan evlerini terk eden çift yardım bekliyor

6 saat önce

Adana'da, duvarlarında çatlaklar oluşan ve yan yatan yıkılma tehlikesindeki evlerini terk ederek akrabalarının yanına sığınan çift, kendilerine yardım eli uzatılmasını istiyor.

Adana'da yıkılma tehlikesi bulunan evlerini terk eden çift yardım bekliyor, System.String[]

Adana'da, duvarlarında çatlaklar oluşan ve yan yatan yıkılma tehlikesindeki evlerini terk ederek akrabalarının yanına sığınan çift, kendilerine yardım eli uzatılmasını istiyor.

Merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde, engelli Ali ve kanser hastası Hatun Tik çifti, kentteki sağanakların ardından çevresinde su birikintileri oluşan, ardından da duvarları çatlayan evlerini terk etti.

Bazı eşyalarını alarak akrabalarının yanına sığınan çiftinin daha sonra yan yatan evlerinin bazı pencereleri ve kapıları da yerinden söküldü.

Evleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Tik çifti, kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Hatun Tik, gözyaşları içerisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yıkılmaya başlayan evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Kanser hastası olduğunu ve yardım beklediğini aktaran Tik, "Sokakta kaldım. Çocuklarım üniversitede okuyor. Eşim beyin tümörü nedeniyle ameliyat oldu. Malulen emekliyiz. Hiçbir şeyimiz yok. Bir evimiz vardı o da yıkılıyor." diye konuştu.

Öte yandan, polis ekipleri yıkılma tehlikesi bulunan evin çevresine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

Kurttepe, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:40 Kaynak: AA
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