Son Dakika Haberleri: Adana'da Yılbaşı Öncesi Huzur Uygulaması

Adana'da Yılbaşı Öncesi Huzur Uygulaması

6 saat önce

Adana'da yılbaşı öncesi 'huzur' operasyonu bin 100 polisin katılımıyla gerçekleşti.

Adana'da Yılbaşı Öncesi Huzur Uygulaması, System.String[]
Adana'da yılbaşı öncesi 'huzur' operasyonu bin 100 polisin katılımıyla gerçekleşti. Uygulamada 18 aranan şahıs yakalandı.

Operasyona, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş, terör, narkotik ve kaçakçılık şube müdürlüklerinde görev yapan polis ekipleri katılırken, polis helikopteri de destek verdi. Umuma açık yerlerde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Trafikte yapılan uygulamada durdurulan araçlar dedektör köpeklerince arandı. Polisler ise araç sürücüleri ve yolcuların üzerini aradı.

Düzenlenen operasyon kapsamında, 5 bin 780 kişiye GBT taraması yapıldı. 18 aranan şahıs yakalandı. 14 kişiye adli, idari işlem yapılarak 15 bin 540 TL para cezası kesildi. 6 iş yerine idare işlem uygulandı. Trafik uygulamalarında, 4 bin 85 araç kontrol edilirken, 2 araç trafikten men edildi. 66 araca ise 46 bin 700 TL para cezası uygulandı.

Araçlarda yapılan aramalarda ise, 11 adet ruhsatsız tabanca ve buna ait 11 şarjör ile 85 adet dolu fişek ele geçirildi. 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 7 adet kesici delici alet yakalandı. 350 adet kaçak sigara, 12 adet ectasy cinsi uyuşturucu ile 34 gram esrar maddesi uygulamada yakalandı.

İl Emniyet Müdür Vekili Mustafa Erdal Cılasın uygulamaya gelerek denetleme yaptı. Cılasın, "Hafta içerisinde hafta sonunda uygulamalarımız devam edecek. Yılbaşına huzurlu girmek istiyoruz" dedi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:36 Kaynak: İHA

Huzur, Yılbaşı, Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tartışma Yaratan Milli Piyango Çekilişi Görüntüleri! Rakamlar, Önce Usule Aykırı Sonra da Nizami Şekilde Belirlendi 30 Terörist Mağarada Sıkıştırıldı! Özel Harekat Operasyona Hazırlanıyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün Kardeşi Tutuklandı 14 Erkekle Fuhuş Yaparken Yakalanan 3 Kadından Birinde HIV Virüsü Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:09:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Yılbaşı Öncesi Huzur Uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]