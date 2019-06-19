Adana'da yıldırım düşen evde yangın
6 dakika önce
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir ev, yıldırım düşmesinin ardından çıkan yangında zarar gördü.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:56 Kaynak: AA
'nın Ceyhan
ilçesinde bir ev, yıldırım düşmesinin ardından çıkan yangında zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Büyükmangıt
Mahallesi'nde de Mehmet Haymana
'ya ait bir eve yıldırım isabet etti.
Bu sırada çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına, Adana Büyükşehir Belediyesi
Ceyhan İtfaiye
Amirliğine bağlı ekipler müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın nedeniyle evde büyük hasar oluştu.
Ölen veya yaralanan olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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