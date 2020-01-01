Adana'da yılın ilk bebeği Fatma Nur, doğdu - Son Dakika
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Adana'da yılın ilk bebeği Fatma Nur, doğdu

6 saat önce

Mustafa Balın çiftinin kızları Fatmanur, saat 00.01'de 3 kilo 300 gram olarak dünyaya geldi.

Adana'da yılın ilk bebeği Fatma Nur, doğdu, System.String[]

ADANA'da yılın ilk bebeği Müjde - Mustafa Balın çiftinin kızları Fatmanur, saat 00.01'de 3 kilo 300 gram olarak dünyaya geldi. Fatmanur bebeği ziyaret eden Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, çeyrek altın taktı ve bir ay boyunca ihtiyacı olacak ürünleri hediye etti.

Adana'da çadırda yaşayan tarım işçisi Müjde Balın (22), 4'üncü çocuğunu doğurmak üzere dün Seyhan Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ne yatırıldı. Gece doğumhaneye alınan Balın, saat 00.01'de kızı Fatmanur'u dünyaya getirdi. Doğumhane çıkışında genç anne ve kızını karşılayan Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ve beraberindekiler, kalacakları odaya kadar eşlik etti. Anne ve kızının odaya yerleştirilmesinin ardından yanlarına giden Saygılı, bebeğe çeyrek altın taktı ve bir ay boyunca ihtiyaç duyacağı malzemeleri hediye etti.

Fatmanur'un millete, aileye ve Adana'ya hayırlı olmasını dileyen Saygılı, "Her yeni doğan yavru, yeni bir dünya demektir. Ailesine, milletini hayırlı bir evlat olsun. İyiliğin amiral gemisi olarak, Kızılay olarak her aileye dokunmanın, her ailenin yüreğine dokunmanın, yüreklerde kandil yakmanın, iyiliği bulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Bugün de buradaki bütün yavrularımıza dokunduğumuz gibi 2020'ye girerken bebeğimizi de annesiyle kucağımıza alıp, o huzuru yaşamış olduk" dedi. 4'üncü doğumunu gerçekleştiren anne Müjde Balın'ın gayet sağlıklı bir doğum süreci geçirdiğini anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Tuba Akar Yar, bebeğin tam olarak 00.01'de dünyaya geldiğini söyledi.

Fatmanur adının verildiği bebeğin, 3 kilo 300 gram olarak doğduğunu aktaran Yar, kendisinin ailesine ve milletine hayırlı bir evlat olmasını temenni edip, hediyelerinden dolayı Kızılay'a teşekkürlerini sundu. Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Saygılı ve beraberindekiler, hastanede yılın son günü doğan bebekleri de ziyaret edip, hediyeler verdi.


Türk Kızılayı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:26 Kaynak: DHA
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