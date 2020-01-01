Adana'da yılın ilk bebeği fatma nur, doğdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da yılın ilk bebeği fatma nur, doğdu - Son Dakika

Adana'da yılın ilk bebeği fatma nur, doğdu

6 saat önce

Adana'da yılın ilk bebeği Fatma Nur, doğduADANA'da yılın ilk bebeği Müjde - Mustafa Balın çiftinin kızları Fatmanur, saat 00.01'de 3 kilo 300 gram olarak dünyaya geldi.

Adana'da yılın ilk bebeği Fatma Nur, doğdu

ADANA'da yılın ilk bebeği Müjde - Mustafa Balın çiftinin kızları Fatmanur, saat 00.01'de 3 kilo 300 gram olarak dünyaya geldi. Fatmanur bebeği ziyaret eden Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, çeyrek altın taktı ve bir ay boyunca ihtiyacı olacak ürünleri hediye etti.

Adana'da çadırda yaşayan tarım işçisi Müjde Balın (22), 4'üncü çocuğunu doğurmak üzere dün Seyhan Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ne yatırıldı. Gece doğumhaneye alınan Balın, saat 00.01'de kızı Fatmanur'u dünyaya getirdi. Doğumhane çıkışında genç anne ve kızını karşılayan Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ve beraberindekiler, kalacakları odaya kadar eşlik etti. Anne ve kızının odaya yerleştirilmesinin ardından yanlarına giden Saygılı, bebeğe çeyrek altın taktı ve bir ay boyunca ihtiyaç duyacağı malzemeleri hediye etti.

Fatmanur'un millete, aileye ve Adana'ya hayırlı olmasını dileyen Saygılı, "Her yeni doğan yavru, yeni bir dünya demektir. Ailesine, milletini hayırlı bir evlat olsun. İyiliğin amiral gemisi olarak, Kızılay olarak her aileye dokunmanın, her ailenin yüreğine dokunmanın, yüreklerde kandil yakmanın, iyiliği bulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Bugün de buradaki bütün yavrularımıza dokunduğumuz gibi 2020'ye girerken bebeğimizi de annesiyle kucağımıza alıp, o huzuru yaşamış olduk" dedi. 4'üncü doğumunu gerçekleştiren anne Müjde Balın'ın gayet sağlıklı bir doğum süreci geçirdiğini anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Tuba Akar Yar, bebeğin tam olarak 00.01'de dünyaya geldiğini söyledi.

Fatmanur adının verildiği bebeğin, 3 kilo 300 gram olarak doğduğunu aktaran Yar, kendisinin ailesine ve milletine hayırlı bir evlat olmasını temenni edip, hediyelerinden dolayı Kızılay'a teşekkürlerini sundu. Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Saygılı ve beraberindekiler, hastanede yılın son günü doğan bebekleri de ziyaret edip, hediyeler verdi.

Adana'da yılın ilk bebeği fatma nur, doğdu

Türk Kızılayı, Fatma Nur, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güvenlik görevlileri hasta yakınını darbetti
Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi Pazar tezgahına konan karganın cevizleri yediği anlar ilgi çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını Soylu'nun telefonundan kutladı

Son Dakika Haberleri
10:42 MEB öğrenci ve veliler için "Eğitim Takvimi" hazırladı - Son Dakika
10:41 Genç 'robot takımı' çocuklarla buluştu - Son Dakika
10:39 İnönü Üniversitesinde elektrikli araçlar alanında teknik eğitim çalışmaları - Son Dakika
10:39 Bakıcının köpeklere zulmü görüntülendi - Son Dakika
10:36 İstanbul'da yeni yılın ilk gününde yollar boş kaldı - Son Dakika
10:18 Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi - Son Dakika
09:23 Pazar tezgahına konan karganın cevizleri yediği anlar ilgi çekti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 10:43:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da yılın ilk bebeği fatma nur, doğdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]