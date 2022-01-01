Adana'da yılın ilk bebeği 'İclal' oldu - Son Dakika

ADANA'da yılın ilk bebeği saat 00.01'de dünyaya gelen 'İclal', oldu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Songül (37) ve Resul Yakıcı (42) çiftinin bebekleri yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi. Normal doğumla 3 kilo 200 gram doğan kız bebeğe İclal adı verildi. Adana'da saat 00.01'de dünyaya gelen bebeği kucağına alan Songül Yakıcı, "Çok mutluyum, yeni yıl hediyemiz İclal oldu. Çok heyecanlıyım. Çok özel bir duygu. Geçen sene güzeldi ama pandemi vardı, evin içinde stres ve gerginlik yaşıyorduk. 2022'de bebeğimizin uğur getireceğini düşünüyoruz" dedi.

'İNŞALLAH YENİ YIL COVIDSIZ OLUR'

Doğumda görev alan Dr. Çağla Çalış ise "Adana'da yeni yılın ilk bebeği geldi. Bebek gayet iyi. Annesi de gayet iyi. Normal doğumla dünyaya geldi. Sıkıntısız oldu. Rahat bir doğumdu. İkisi de sağlıklı. Bebeğini emzirdi. Yeni yıla beraber, mutlu girdiler. 2021 pandemiyle geçti. Maskeden artık kurtulmak istiyoruz. Ülke olarak inşallah rahat, huzurlu ve mutlu bir yıla giriyor oluruz. İnşallah yeni yıl Covid'siz, güzel bir yıl olur" diye konuştu.