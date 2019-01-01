Son Dakika Haberleri: Adana'da Yılın İlk Bebeği Zeynep Dünyaya Geldi

Adana'da Yılın İlk Bebeği Zeynep Dünyaya Geldi

57 dakika önce

ADANA'da 2019 yılının ilk bebeği, Leyla ve Ömer Aydoğan çiftinin Zeynep ismini verdiği bebek oldu.

Adana'da Yılın İlk Bebeği Zeynep Dünyaya Geldi, System.String[]
ADANA'da 2019 yılının ilk bebeği, Leyla ve Ömer Aydoğan çiftinin Zeynep ismini verdiği bebek oldu. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Zeynep bebeğe Cumhuriyet Altın'ı taktı. 

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, eşi Mehtap Çelikcan ile birlikte Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek, gün içerisinde dünyaya gelen bebeklerin aileleriyle sohbet edip çeşitli hediyeler verdi. Mahmut ve Mehmet Çelikcan bebek sahibi olan ailelere, geleneksel içecek olan kaynar ikram etti. Çelikcan daha sonra Şehir Hastanesi'nde 00: 00'da dünyaya gelen Leyla ve Ömer Aydoğan çiftinin Zeynep ismini verdiği bebeğe Cumhuriyet Altın'ı taktı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelikcan, doğan bebeklerin kaderlerinin güzel olmasını temenni ederek, "İnşallah ailelerine, vatanımıza ve milletimize hayırlı evlat olarak yetişirler" diye konuştu.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:06 Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Aydoğan, Adana, Güncel
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