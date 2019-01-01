Adana'da Yılın İlk Bebeği Zeynep Dünyaya Geldi
36 dakika önce
ADANA'da 2019 yılının ilk bebeği, Leyla ve Ömer Aydoğan çiftinin Zeynep ismini verdiği bebek oldu.
ADANA'da 2019 yılının ilk bebeği, Leyla ve Ömer Aydoğan
çiftinin Zeynep ismini verdiği bebek oldu. Yüreğir
Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan
, Zeynep bebeğe Cumhuriyet Altın'ı taktı.
Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, eşi Mehtap Çelikcan ile birlikte Şehir Hastanesi
'ni ziyaret ederek, gün içerisinde dünyaya gelen bebeklerin aileleriyle sohbet edip çeşitli hediyeler verdi. Mahmut ve Mehmet Çelikcan bebek sahibi olan ailelere, geleneksel içecek olan kaynar ikram etti. Çelikcan daha sonra Şehir Hastanesi'nde 00: 00'da dünyaya gelen Leyla ve Ömer Aydoğan çiftinin Zeynep ismini verdiği bebeğe Cumhuriyet Altın'ı taktı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelikcan, doğan bebeklerin kaderlerinin güzel olmasını temenni ederek, "İnşallah ailelerine, vatanımıza ve milletimize hayırlı evlat olarak yetişirler" diye konuştu. - Adana
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:35 Kaynak: DHA
Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı
2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı
Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi
Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı