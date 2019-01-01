Adana'da Yılın İlk Bebeği "Zeynep" Oldu
44 dakika önce
Adana Şehir Hastanesinde gerçekleşen doğumla 2019'un ilk bebeği dünyaya geldi.
Adana
Şehir Hastanesinde gerçekleşen doğumla 2019'un ilk bebeği dünyaya geldi.
Hastaneye başvuran Leyla ve Ömer Aydoğan
çiftinin saat 00.00'da kız bebeği doğdu. Dünyaya gözlerini açan kız bebeğe "Zeynep" ismi verildi. Yüreğir
Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan
da yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ederek altın hediye etti.
Yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirten Çelikcan, "Adana'mızda ilk doğan bebeklerimiz inşallah 2019'a güzel umutlarla dünyaya geldiler. O şekilde de hayatlarını devam ettirsinler, kaderleri güzel olsun. Vatanımıza, milletimize güzel evlatlar olsunlar inşallah. Bebek
annelerine özellikle geleneksel adetlerimizden olan kaynar ikram ettik. Bu kültürümüzü de devam ettirmiş oluyoruz. Yeni doğan çocuklarımızın anne ve babalarına hayırlı olsun dileklerinde bulunuyorum." ifadesini kullandı.
Başkan Çelikcan ailelere çeşitli hediyeler de verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:17 Kaynak: AA
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