Son Dakika Haberleri: Adana'da Yılın İlk Bebeği "Zeynep" Oldu

Adana'da Yılın İlk Bebeği "Zeynep" Oldu

44 dakika önce

Adana Şehir Hastanesinde gerçekleşen doğumla 2019'un ilk bebeği dünyaya geldi.

Adana Şehir Hastanesinde gerçekleşen doğumla 2019'un ilk bebeği dünyaya geldi.

Hastaneye başvuran Leyla ve Ömer Aydoğan çiftinin saat 00.00'da kız bebeği doğdu. Dünyaya gözlerini açan kız bebeğe "Zeynep" ismi verildi.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan da yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ederek altın hediye etti.

Yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirten Çelikcan, "Adana'mızda ilk doğan bebeklerimiz inşallah 2019'a güzel umutlarla dünyaya geldiler. O şekilde de hayatlarını devam ettirsinler, kaderleri güzel olsun. Vatanımıza, milletimize güzel evlatlar olsunlar inşallah. Bebek annelerine özellikle geleneksel adetlerimizden olan kaynar ikram ettik. Bu kültürümüzü de devam ettirmiş oluyoruz. Yeni doğan çocuklarımızın anne ve babalarına hayırlı olsun dileklerinde bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Çelikcan ailelere çeşitli hediyeler de verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:17 Kaynak: AA

Yüreğir, Aydoğan, Adana, Güncel
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