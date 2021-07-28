Adana'da YKS'nin çifte birincisi Eren: Bilgisayar mühendisliği istiyorum - Son Dakika

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nda (YKS) hem TYT'de hem de AYT sayısalda Türkiye birincisi olan, Adana Kozan Fen Lisesi öğrencisi Ali Eren Çakıcılı, "Çalışmamın haddi hesabı yok. Bilgisayar mühendisliği istiyorum" dedi.

Babası Mustafa Çakıcılı da Kozan'da öğretmen olan Ali Eren Çakıcılı, YKS sonuçlarını tatilde öğrendi. Birinci olmak için çok çalıştığını belirten Çakıcılı, "Bilgisayar mühendisliği istiyorum ama üniversite konusunda ilerleyen günlerde karar vereceğim" diye konuştu.

Sınavlara 7/24 ders çalışarak hazırlandığını belirten Çakıcılı, "Çalışmamın haddi hesabı yok" dedi.

YKS'de çifte birincilik elde eden Ali Eren Çakıcılı, 14 yaşındayken Osmaniye, Adana, Mersin Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Niğde ve Kayseri ile 16 ilçeden 350 avcı ve atıcı arasında tek kurşun ve trap yarışmasında da birinci olduğunu söyledi.