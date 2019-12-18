Adana'da yol çalışması sırasında insan kemiği bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da yol çalışması sırasında insan kemiği bulundu - Son Dakika

Adana'da yol çalışması sırasında insan kemiği bulundu

6 saat önce

Adana'da bir sitenin yol genişletme çalışmaları sırasında insan kemiği bulundu.

Adana'da yol çalışması sırasında insan kemiği bulundu, System.String[]

Adana'da bir sitenin yol genişletme çalışmaları sırasında insan kemiği bulundu.

Merkez Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'nde, bir sitenin yolunu genişleten kepçe operatörü Sinan Şenlik, çalışma yaptığı sırada toprakta kemikler olduğunu fark etti.

Kontrol ettiği kemiklerin insana ait olabileceğini düşünen Şenlik, çalışmasını durdurarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından kemik, bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis, kemiklerin tespiti ile ilgili çalışma başlattı.

Sarıçam, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı 4 yaralı -
Suriyeli aile, iki çocuğunu bir gün arayla feci şekilde kaybetti 6 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü 'Bana kimse ceza yazamaz, kralı gelsin' deyip küfür etti gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
19:00 Alkollü mekan önündeki silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika
19:00 Fransa'da asgari ücret yüzde 1,2 zamlanacak - Son Dakika
19:00 TÜRKPA'nın faaliyeti güçlendiriliyor - Son Dakika
19:00 Tel Abyad'da PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın patladı: 1 çocuk ve 1 kadın öldü - Son Dakika
19:00 Güvercinlerini öldüren atmacayı yakaladı 'Seni nasıl yakaladım' dedi - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:01:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da yol çalışması sırasında insan kemiği bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]