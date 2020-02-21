Adana'da yol kenarında bulunan kadın cesediyle ilgili iki kişi yakalandı - Son Dakika
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Adana'da yol kenarında bulunan kadın cesediyle ilgili iki kişi yakalandı

6 saat önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulunmasıyla ilgili iki kişi Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

Adana'da yol kenarında bulunan kadın cesediyle ilgili iki kişi yakalandı, System.String[]

Adana'nın Pozantı ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulunmasıyla ilgili iki kişi Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran bir kişi, H.Ç. ve O.Ç'nin Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyol kenarında 23 yaşındaki Z.A'yı öldürdüğü ihbarında bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pozantı- Akçatekir kara yolu kenarındaki uçurumda kadın cesedi buldu.

Kimlik tespit çalışmaları süren ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, Suriye'ye kaçmaya çalıştıkları belirlenen şüpheliler H.Ç. ve O.Ç'yi ise Şanlıurfa'da gözaltına aldı.

Şüphelilerin, Adana'ya gönderildiği bildirildi.

Şanlıurfa, Pozantı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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