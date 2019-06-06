Son Dakika Haberleri: Adana'da yol kenarında ceset bulundu
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Adana'da yol kenarında ceset bulundu

13 dakika önce

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.

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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Buruk Caddesi'nde yürüyen bir kişi, yol kenarında erkek cesedi olduğunu fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmadı. Kişinin, araç çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.
Ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:06 Kaynak: AA
Sarıçam, Adana, Güncel
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