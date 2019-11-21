Son Dakika Haberleri: Adana'da yol kenarında ceset bulundu
Son Dakika Güncel Adana'da yol kenarında ceset bulundu - Son Dakika

Adana'da yol kenarında ceset bulundu

6 saat önce

Adana'da yol kenarındaki duvar dibinde oturur şekilde duran kişinin öldüğü belirlendi.

Adana'da yol kenarında ceset bulundu, System.String[]

Adana'da yol kenarındaki duvar dibinde oturur şekilde duran kişinin öldüğü belirlendi.

Merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde, bir kişinin yol kenarında hareketsiz oturduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde bir tatlı imalathanesinde hamur ustası olarak çalışan Fahrettin Aydın olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.

Polisin yaptığı ilk incelemenin ardından Aydın'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yol kenarındaki duvarın üzerinde daha önce sprey boyayla "Ölüü..!" yazılmış olması dikkati çekti.

Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncusu, gazetecilere küfür ederek tepki gösterdi
Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı İntihar mı cinayet mi? Kimya profesörü, balkondan düşerek hayatını kaybetti Ölümü şüpheli bulunan genç sahte alkolden hayatını kaybetmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 15:48:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da yol kenarında ceset bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]