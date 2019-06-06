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Adana'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

26 dakika önce

ADANA'da yol kenarında, kimliği belirsiz 50 yaşlarında başında, kollarında ve ayaklarında yara izleri bulunan erkek cesedi bulundu.

Adana'da yol kenarında erkek cesedi bulundu, System.String[]
ADANA'da yol kenarında, kimliği belirsiz 50 yaşlarında başında, kollarında ve ayaklarında yara izleri bulunan erkek cesedi bulundu.
Olay, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi Buruk İstiklal Mahallesi Buruk Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyenler, yol kenarında bir erkeğin yüzüstü hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu 112 Acil ve polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başında, kollarında ve ayak bileklerinde yara izlerine rastlanan kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin üzerinde yapılan incelemede kimlik çıkmazken, cep telefonu ise bir kaç metre uzağında kırık halde bulundu. Trafik kazasından şüphelenen polis, yol üzerinde yaptığı aramada herhangi bir araç parçasına rastlamadı.  Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:25 Kaynak: DHA
Sarıçam, Adana, Güncel
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