Adana'da yol temizleme aracına çarpan otomobildeki anne hayatını kaybetti, 3 çocuğu yaralandı

Adana'da yol temizleme aracına çarpan otomobildeki anne olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada sürücü eşi ile 2 çocuğu yaralandı.

TEMİZLİK ARACINA ARKADAN ÇARPTI

Haşim Topak'ın kullandığı 01 AIC 970 plakalı otomobil, Kozan Caddesi'nde temizlik çalışması yapan A.O.Y. idaresindeki 06 JOK 72 plakalı Karayollarına ait temizlik aracına arkadan çarptı. Ön koltukta oturan Emine Topak isimli vatandaş, camdan fırladı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede otomobildeki Emine Topak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada sürücü eşi ile araçtaki çocukları Suna ve Nazlı Dudu Topak yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.