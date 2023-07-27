Adana'da yol temizleme aracına çarpan otomobildeki anne hayatını kaybetti, 3 çocuğu yaralandı - Son Dakika
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Adana'da yol temizleme aracına çarpan otomobildeki anne hayatını kaybetti, 3 çocuğu yaralandı

27.07.2023 17:55

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, Haşim Topak'ın kullandığı otomobil, temizlik çalışması yapan bir araca arkadan çarptı. Kazada anne Emine Topak hayatını kaybederken, sürücü ve çocukları yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana'da yol temizleme aracına çarpan otomobildeki anne olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada sürücü eşi ile 2 çocuğu yaralandı.

Adana'da yol temizleme aracına çarpan otomobildeki anne hayatını kaybetti, 3 çocuğu yaralandı

TEMİZLİK ARACINA ARKADAN ÇARPTI

Haşim Topak'ın kullandığı 01 AIC 970 plakalı otomobil, Kozan Caddesi'nde temizlik çalışması yapan A.O.Y. idaresindeki 06 JOK 72 plakalı Karayollarına ait temizlik aracına arkadan çarptı. Ön koltukta oturan Emine Topak isimli vatandaş, camdan fırladı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede otomobildeki Emine Topak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada sürücü eşi ile araçtaki çocukları Suna ve Nazlı Dudu Topak yaralandı.

Adana'da yol temizleme aracına çarpan otomobildeki anne hayatını kaybetti, 3 çocuğu yaralandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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Sarıçam, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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