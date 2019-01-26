Son Dakika Haberleri: Adana'da Yol Verme Kavgası: 1 Yaralı

Adana'da Yol Verme Kavgası: 1 Yaralı

1 saat önce

Adana'nın Çukurova ilçesinde, otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışması yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adana'da Yol Verme Kavgası: 1 Yaralı, System.String[]
Adana'nın Çukurova ilçesinde, otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışması yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 01 ABS 577 plakalı otomobili kullanan Ferdi Bozan, Kenan Evren Bulvarı'nda, kimliği henüz belirlenemeyen 34 BHV 400 plakalı otomobilin sürücüsüyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bozan'ın yanındaki arkadaşı Yusuf İmir, bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Yaralanan İmir, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan 34 BHV 400 plakalı otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:48 Kaynak: AA

Evren, Çukurova, Adana, Güncel
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