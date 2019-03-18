Adana'da Yolcu Midibüsüyle Kamyon Çarpıştı: 6 Yaralı

Adana'da yolcu midibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Adana'da yolcu midibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Necmettin Özkan idaresindeki 31 TD 403 plakalı yolcu midibüsü ile aynı yönde ilerleyen plakasız kamyon, Adana-Ceyhan kara yolunun Yılankale mevkisinde çarpıştı.



Araçta sıkışan midibüs sürücüsü, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.



Yaralı sürücü Özkan ile aynı araçtaki 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kaza yerinden kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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