Son Dakika Haberleri: Adana'da Yolcu Midibüsüyle Kamyon Çarpıştı: 6 Yaralı

Adana'da Yolcu Midibüsüyle Kamyon Çarpıştı: 6 Yaralı

1 saat önce

Adana'da yolcu midibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Adana'da Yolcu Midibüsüyle Kamyon Çarpıştı: 6 Yaralı, System.String[]
Adana'da yolcu midibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Necmettin Özkan idaresindeki 31 TD 403 plakalı yolcu midibüsü ile aynı yönde ilerleyen plakasız kamyon, Adana-Ceyhan kara yolunun Yılankale mevkisinde çarpıştı.

Araçta sıkışan midibüs sürücüsü, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Yaralı sürücü Özkan ile aynı araçtaki 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerinden kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:06 Kaynak: AA

Ceyhan, Adana, Güncel
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