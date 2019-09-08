Son Dakika Haberleri: Adana'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

26 dakika önce

Adana'nın Sarıçam ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Adana'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]

Adana'nın Sarıçam ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Olay, Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi Şehit Pilot Üsteğmen Akif Palalı Caddesi'nde meydana geldi. Serkan Alak'ın kullandığı 01 M 0855 plakalı yolcu minibüsü, karşı şeritten gelen Ayşegül Doğan'ın kullandığı 01 TD 299 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 araç sürücüsü de dahil toplamda 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar tedavileri için civardaki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Sarıçam, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuzenini öldürmeden önce görüntüsünü çekmiş
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca gölette boğuldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa 2'incisi olan Filenin Sultanları'na tebrik Fazıl Say, aylar sonra Erdoğan eleştirilerine cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 00:17:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]