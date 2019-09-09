Son Dakika Haberleri: Adana'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Adana'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

1 saat önce

Adana'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralıAdana'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu araç sürücüleri ile 5 yolcu yaralandı.

Adana'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Adana'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu araç sürücüleri ile 5 yolcu yaralandı. Kaza, saat 21.45 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi Şehit Pilot Üsteğmen Akif Palalı Caddesi'nde meydana geldi. Serkan Alak yönetimindeki 01 M 0855 plakalı yolcu minibüsü, karşı şeritten gelen Ayşegül Doğan (31) idaresindeki 01 TD 299 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile minibüsteki 5 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, araçta sıkışan her iki sürücüye de müdahale edemeyince itfaiyeden yardım istendi. Kaza yerine gelen itfaiye ekibince araçlardan çıkartılan sürücüler Alak ve Doğan, sağlık ekibi tarafından ambulansa taşındı. Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:17 Kaynak: DHA
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