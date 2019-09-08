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Adana'da yolcu minibüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

30 dakika önce

Adana'da yolcu minibüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralıADANA - Adana'da yolcu minibüsü ve otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Adana'da yolcu minibüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

ADANA - Adana'da yolcu minibüsü ve otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Olay Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi Şehit Pilot Üsteğmen Akif Palalı Caddesi'nde meydana geldi. Serkan Alak'ın kullandığı 01 M 0855 plakalı yolcu minibüsü, karşı şeritten gelen Ayşegül Doğan'ın kullandığı 01 TD 299 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 araç sürücüsü de dahil toplamda 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar tedavileri için civardaki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana'da yolcu minibüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Sarıçam, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:47 Kaynak: İHA
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