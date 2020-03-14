Adana'da yolcu otobüslerinde koronavirüs önlemi - Son Dakika

ADANA'da, şehirler arası yolcu taşımacılığında kullanılan otobüsler, koronavirüse karşı dezenfekte edildi. Yolculara da virüsle mücadele için bilgilendirme yapıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'küresel salgın' (pandemi) olarak adlandırılan koronavirüse karşı üniversite eğitimine 3 hafta ara verildi. Adana'da bulanan otobüs firmaları da önlemlerini artırarak, şehirler arası otobüslerin dezenfektasyonu yaptı. Özel koruyucu kıyafet giyen görevliler, araçların tamamını temizlik dezenfeksiyon çalışması yaptı. İşlemlerin ardından tekrar otobüslere binen yolculara ıslak mendiller dağıtıldı. Firmalar adına açıklama yapan Nuray Aybatar "Ulaşımda çalışan firmalara büyük görevler düşmektedir. Biz de aynı şekilde hareket ederek tedbirlerimizi önceden alıp yolcularımızın sağlığı için gerekli çalışmaları yaptık. Otobüslerimizin ilaçlanması yapıldı. Aynı zamanda, yolcularımız, seyahatleri sırasında çeşitli bilgiler verilerek bilinçlendiriliyoruz" dedi.