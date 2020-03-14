Adana'da yolcu otobüslerinde koronavirüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da yolcu otobüslerinde koronavirüs önlemi - Son Dakika

Adana'da yolcu otobüslerinde koronavirüs önlemi

7 saat önce

ADANA'da, şehirler arası yolcu taşımacılığında kullanılan otobüsler, koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Adana'da yolcu otobüslerinde koronavirüs önlemi, System.String[]

ADANA'da, şehirler arası yolcu taşımacılığında kullanılan otobüsler, koronavirüse karşı dezenfekte edildi. Yolculara da virüsle mücadele için bilgilendirme yapıldı. Çin'de ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'küresel salgın' (pandemi) olarak adlandırılan koronavirüse karşı üniversite eğitimine 3 hafta ara verildi. Adana'da bulanan otobüs firmaları da önlemlerini artırarak, şehirler arası otobüslerin dezenfektasyonu yaptı. Özel koruyucu kıyafet giyen görevliler, araçların tamamını temizlik dezenfeksiyon çalışması yaptı. İşlemlerin ardından tekrar otobüslere binen yolculara ıslak mendiller dağıtıldı. Firmalar adına açıklama yapan Nuray Aybatar "Ulaşımda çalışan firmalara büyük görevler düşmektedir. Biz de aynı şekilde hareket ederek tedbirlerimizi önceden alıp yolcularımızın sağlığı için gerekli çalışmaları yaptık. Otobüslerimizin ilaçlanması yapıldı. Aynı zamanda, yolcularımız, seyahatleri sırasında çeşitli bilgiler verilerek bilinçlendiriliyoruz" dedi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı

Son Dakika Haberleri
23:48 Konya'da eski kömür ocağındaki gölete düşen genç öldü
23:46 Senegal'de koronavirüs salgınına karşı önlemler üst seviyeye çıkarıldı
23:42 Fas Ulaştırma Bakanı Amara'da Kovid-19 tespit edildi
23:35 SPOR Zeki Murat Göle: Kendi adıma çok büyük utanç duyuyorum
23:26 Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde 79 kişi gözaltına alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 23:53:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da yolcu otobüslerinde koronavirüs önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]