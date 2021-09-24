Yolcu otobüsünde 10 kilogram skunk ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da bir otobüste yolcuya ait valizde uyuşturucu geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla otobüsle kente gelen bir kişinin uyuşturucu taşıdığını belirledi.

Adana Merkez Otogarı'nda önlem alan ekipler, şüphelinin içinde bulunduğu otobüsün perona yanaşmasının ardından harekete geçti.

Ekipler, otobüste narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı. Köpeğin tepki verdiği bagajdaki bir valizde 10 kilo 60 gram skunk ele geçirildi.

Yolcu ve olayla bağlantısı olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.