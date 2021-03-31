Adana'da yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi - Son Dakika

Ekipler, narkotik dedektör köpeği "Etki" ile otobüste arama yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yaptıkları uygulamada bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu