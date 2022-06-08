Polis, takibe devam ettiği zanlılar Ş.S. (37) ve A.A'yı (44) kısa süre sonra durdurup, şüphelilerin yanlarındaki teneke margarin kutularını narkotik dedektör köpeği "Oscar" ile inceledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yolcu otobüsündeki margarin kutularından 9 kilo 900 gram esrar çıktı - Son Dakika

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