Adana'da yolcu taşıma yetkisi olmayan araç sürücüsüne idari işlem yapıldı - Son Dakika

Adana'nın Çukurova ilçesinde, yolcu taşıma yetkisi olmadığı tespit edilen araç sürücüsüne idari işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükpınar Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri huzur ve güven uygulaması sırasında yolcu taşımacılığı yapan bir aracı durdurdu.

Yolcu taşıma yetkisi olmadığı belirlenen araç sürücüsü hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince idari işlem yapıldı.

Ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yolculara uyarılarda bulundu.