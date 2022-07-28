Yürürken silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı - Son Dakika
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Yürürken silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı

28.07.2022 23:42

Adana'da yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı.

Yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

ADANA - Adana'da yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi kasığından vurularak ağır yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen şüpheliler, yolda yürüyen Orhan K.'ya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda tabanca ile kasığından vurulan Orhan K., kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı Orhan K'yı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Orhan K.'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yerde bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaptı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, kaçan şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

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Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yürürken silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yürürken silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı - Son Dakika
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