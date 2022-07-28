Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen şüpheliler, yolda yürüyen Orhan K.'ya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda tabanca ile kasığından vurulan Orhan K., kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı Orhan K'yı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Orhan K.'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yürürken silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı - Son Dakika

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