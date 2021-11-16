Adana'da yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'da yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda yürüyen S.T. isimli vatandaşa arkadan yaklaşan kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, bıçakla saldırdı.
Yaralanan S.T, olay yerine gelen ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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