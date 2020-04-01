Adana'da yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan kadın yaralandı - Son Dakika

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Adana'da yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan kadın yaralandı
6 saat önce
Adana'da, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpan kadın yaralandı.
Adana'da, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpan kadın yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmek isteyen Nilüfer T'ye (41) O.Ç. yönetimindeki otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Nilüfer T'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Sürücü O.Ç. polis merkezine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:26 Kaynak: AA
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