Adana'da YPG/PKK operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Adana'da terör örgütü YPG/ PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce Suriye'de örgüt adına faaliyetlerde bulundukları belirlenen 4 zanlının adreslerini tespit etti.
Adreslere düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu şüpheliler S.A. (26), H.E.F. (22), H.A. (34) ve İ.H. (45) yakalandı.
Ekipler, S.A. ve H.E.F'nin örgüt saflarında çekilmiş silahlı fotoğraflarını da ulaştı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.A, H.E.F. ve H.A. tutuklandı, İ.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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