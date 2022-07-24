Adana'da YPG/PKK operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da YPG/PKK operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

24.07.2022 10:31

Adana'da terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana'da terör örgütü YPG/ PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce Suriye'de örgüt adına faaliyetlerde bulundukları belirlenen 4 zanlının adreslerini tespit etti.

Adreslere düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu şüpheliler S.A. (26), H.E.F. (22), H.A. (34) ve İ.H. (45) yakalandı.

Ekipler, S.A. ve H.E.F'nin örgüt saflarında çekilmiş silahlı fotoğraflarını da ulaştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.A, H.E.F. ve H.A. tutuklandı, İ.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Adana, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da YPG/PKK operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da YPG/PKK operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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