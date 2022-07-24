Ekrem Karakaya'nın acısı dinmeden bir korkunç tehdit daha: Siz öldürülmeyi hak ediyorsunuz

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce Suriye 'de örgüt adına faaliyetlerde bulundukları belirlenen 4 zanlının adreslerini tespit etti.

Kaynak: AA

Adana, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da YPG/PKK operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika

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