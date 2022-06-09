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Adana, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

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