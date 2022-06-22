İddianamede sanık İ.H'nin, "2015 yılında Suriye'de YPG'ye katıldım. Örgüt içerisinde ideolojik ve silahlı eğitim aldım. Bana örgütsel eylemlerde kullanmam için kod isim verildi. Örgüt üyelerine yemek dağıtımı yapıyordum. Daha sonra 'savaşçı' sıfatıyla faaliyet yürüttüm. YPG'den, yaptığım görevler karşılığında para talep ettim. Bu talebim kabul edilmeyince örgütten ayrılmaya karar verdim. 2019 yılında örgütten kaçtım. Kardeşim ve dayım Suriye'de halen örgüt adına faaliyetlerine devam etmektedir." şeklindeki itiraflarına yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

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