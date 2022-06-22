Adana'da YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Adana'da YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

22.06.2022 10:26
Adana'da YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 5 Şubat'ta tutuklanan Suriye uyruklu İ.H. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İ.H. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanık İ.H'nin, "2015 yılında Suriye'de YPG'ye katıldım. Örgüt içerisinde ideolojik ve silahlı eğitim aldım. Bana örgütsel eylemlerde kullanmam için kod isim verildi. Örgüt üyelerine yemek dağıtımı yapıyordum. Daha sonra 'savaşçı' sıfatıyla faaliyet yürüttüm. YPG'den, yaptığım görevler karşılığında para talep ettim. Bu talebim kabul edilmeyince örgütten ayrılmaya karar verdim. 2019 yılında örgütten kaçtım. Kardeşim ve dayım Suriye'de halen örgüt adına faaliyetlerine devam etmektedir." şeklindeki itiraflarına yer verildi.

İddianamede, sanığın terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiği ve dijital materyallerinde YPG/PKK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.

İ.H'nin YPG/PKK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı, örgüte ait hücre evlerinde kaldığı, terör örgütü üyelerine erzak dağıttığı ve örgüt işgalindeki bölgede sözde nöbet tuttuğu kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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