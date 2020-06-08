Adana'da YPG/PKK üyesi olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Adana'da terör örgütü YPG/ PKK üyesi olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık hakim karşısına çıktı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Suriye uyruklu sanık M.M, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada sanığa tercüman aracılığıyla etkin pişmanlığa dair emniyetteki ifadesi okunarak savunması soruldu.

Sanık M.M, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK içerisinde zorla tutulduğunu savunarak, silahlı bir eyleme katılmadığını ileri sürdü.

Dijital materyalinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen örgütsel fotoğrafların YPG/PKK'lı teröristlerce kendi rızası dışında çekildiğini ve kod adı kullanmadığını iddia eden M.M, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.M'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.