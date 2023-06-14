Adana'da Yük Treni Raylarda Kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da Yük Treni Raylarda Kesildi

14.06.2023 22:39

Adana'da kimliği belirlenemeyen bir kişi demiryoluna çıkarak yük treninin önünü kesti. Tren son anda dururken, kimliği belirlenemeyen kişi daha sonra yürüyerek bölgeden ayrıldı.

Adana'da kimliği belirlenemeyen bir kişi demiryoluna çıkarak yük treninin önünü kesti. Tren son anda dururken, kimliği belirlenemeyen kişi daha sonra yürüyerek bölgeden ayrıldı.

ELİYLE "DUR" İŞARETİ YAPTI

Yüreğir ilçesine bağlı Dadaoğlu Mahallesi'nde demiryolunda bir kişi rayların üzerine çıkarak eliyle "dur" işaretinde bulunarak yük treninin önünü kesti.

SON ANDA DURABİLDİ

Yük trenini kullanan makinist treni güçlükle durdurdu. Kimliği belirlenemeyen kişi tren durduktan sonra bölgeden yürüyerek uzaklaştı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (4)
  • Özcan Kuvan: Memlekette deli dolu.Çıkan haberleri okuyorum çoğu deli işi. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
  • NURETTİN AVGIN: Sosyal medya fenomeni olmak için böyle bir yolu başvurmuş. Cevap Yaz 14 0 Yayından Kaldır
  • Ekrem Korkmaz: Boşuna yaşıyor. Cevap Yaz 18 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Yük Treni Raylarda Kesildi - Son Dakika


Son Dakika
18:58 Son Dakika: CHP'de Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran öncesi atanan danışman ve başdanışmanların görevine son verildi
18:54 Son Dakika: CHP'de Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran öncesi atanan danışman ve başdanışmanların görevine son verildi
17:45 Voleybolcu Zehra Güneş, Güneş Yanıklarıyla Gündemde
17:41 Voleybolcu Zehra Güneş'ten bikinili havuz pozu! Karedeki detayı fark eden herkes aynı yorumu yaptı
17:28 Üsküdar'da Kavgayı İzleyen Adam Kurşunla Öldürüldü
17:27 Jorge Jesus, Ali Koç hakkındaki iddiaları yalanladı
17:26 Sokakta çıkan kavgayı izlemek için balkona çıkan genç, kalbine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti
17:27 Jorge Jesus, Ali Koç hakkındaki iddiaları yalanladı: Yalandan başka bir şey değil
17:16 DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
17:14 DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'a 'casusluk' suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2023 19:21:16. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Yük Treni Raylarda Kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement