Adana'da Yük Treni Raylarda Kesildi

Adana'da kimliği belirlenemeyen bir kişi demiryoluna çıkarak yük treninin önünü kesti. Tren son anda dururken, kimliği belirlenemeyen kişi daha sonra yürüyerek bölgeden ayrıldı.
Yüreğir ilçesine bağlı Dadaoğlu Mahallesi'nde demiryolunda bir kişi rayların üzerine çıkarak eliyle "dur" işaretinde bulunarak yük treninin önünü kesti.
Yük trenini kullanan makinist treni güçlükle durdurdu. Kimliği belirlenemeyen kişi tren durduktan sonra bölgeden yürüyerek uzaklaştı.
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