Son Dakika Haberleri: Adana'da yük trenin balatalarında yangın çıktı
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Adana'da yük trenin balatalarında yangın çıktı

7 saat önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde, konteyner yüklü trenin bir vagonunun balatalarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'da yük trenin balatalarında yangın çıktı, System.String[]

Adana'nın Pozantı ilçesinde, konteyner yüklü trenin bir vagonunun balatalarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Konya'dan Mersin'e giden yük trenin bir vagonun balatalarında, Pozantı İstasyonu yakınında, ilk belirlemelere göre ısınmadan kaynaklı yangın çıktı.

Durumu fark eden makinistin bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye çağrıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, vagondaki alevleri büyümeden söndürdü.

Müdahalenin ardından Pozantı İstasyonu'na çekilen trenin, burada bir süre bekletildikten sonra yoluna devam edeceği öğrenildi.

İtfaiye, Pozantı, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:44 Kaynak: AA
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