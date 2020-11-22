Adana'da yük treninin çarptığı kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yük treninin çarptığı kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yavuzlar Mahallesi'nde henüz ismi öğrenilemeyen kişiye, rayların üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışırken yük treni çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kişinin kolu koptu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.