Adana'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
1 saat önce
Adana'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Adana
'nın Pozantı
ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabah
erken saatlerde başlayan kar nedeniyle şehir içi ulaşımda sorunlar yaşandı.
Kaymakam Muammer Sarıdoğan, kar yağışı nedeniyle mahallelerde inceleme yaptı.
Sarıdoğan, kar yağışı nedeniyle yol temizleme çalışmalarının Pozantı Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi
ve Karayolları ekipleriyle devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar ulaşılamayan herhangi bir mahallemiz ve kapanan bir yolumuz bulunmamaktadır. Emniyet ve jandarma ekiplerimizi de gerekli önlemleri almalı konusunda uyardık." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:26 Kaynak: AA
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