Adana'da yüksekten düşen çocuk öldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, yüksekten düşen 13 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 13 yaşındaki Miray Azra F, 2000 Evler Mahallesi'ndeki 12 katlı binanın 11'inci katındaki yangın merdiveninden zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Miray Azra F. burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Çocuğun cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.