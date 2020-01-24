Adana'da yüksekten düşen işçi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da yüksekten düşen işçi yaralandı

6 saat önce

Adana'da, çalıştığı bir alışveriş merkezi inşaatında yaklaşık 5 metre yüksekten düşen işçi ağır yaralandı.

Adana'da yüksekten düşen işçi yaralandı, System.String[]

Adana'da, çalıştığı bir alışveriş merkezi inşaatında yaklaşık 5 metre yüksekten düşen işçi ağır yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin inşaatında çalışan sıva ustası Emra Yıldız (45), tahta merdivenden geçtiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yüksekten düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, başından yaralanan Yıldız'ı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis, olay yerinde inceleme yaparken Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çukurova, Adana, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:00 Kaynak: AA
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