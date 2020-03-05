Adana'da yüksekten düşen işçi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da yüksekten düşen işçi yaralandı

6 saat önce

Adana'da yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı.

Adana'da yüksekten düşen işçi yaralandı, System.String[]

Adana'da yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı.

Merkez Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde asma katlı bir binanın üçüncü katının çatısında çalışan Mehmet Özdemir (46), dengesini yitirmesi sonucu aynı katın zeminine düştü.

Özdemir'in bulunduğu yerden binanın merdiveni kullanılarak indirilmesinde sorun yaşanma ihtimali üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekipleri çağrıldı.

Bacağı kırıldığı belirlenen Özdemir, sedyeyle bulunduğu yerden vinçle kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:44 Kaynak: AA
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