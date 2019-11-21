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Son Dakika Güncel Adana'da yükümlüler için 'Mesleki Eğitim Kampüsü' kurulacak - Son Dakika

Adana'da yükümlüler için "Mesleki Eğitim Kampüsü" kurulacak

7 saat önce

Adana'da, denetimli serbestlik yükümlülerinin meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla "Mesleki Eğitim Kampüsü" kurulacak.

Adana'da yükümlüler için

Adana'da, denetimli serbestlik yükümlülerinin meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla "Mesleki Eğitim Kampüsü" kurulacak.

Adana Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen Koruma Kurulu Toplantısında, denetimli serbestlik yükümlülerinin meslek sahibi olmalarını hedefleyen "Mesleki Eğitim Kampüsü" projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Seyhan Belediye Başkanlığı, Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Seyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak hizmet veren 10 bin metrekare alanın proje için Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne tahsis edildiği kaydedildi.

Proje kapsamında belirtilen alanda mobilya ve kaynak atölyeleri, fidan ve süs bitkisi serası kurulacağı bildirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, kurulda yaptığı konuşmada, hükümlülerin elinden tutup tekrar topluma kazandırılması gerektiğini kaydetti.

Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yapılan sunumda da, son bir yıl içinde çeşitli alanlarda açılan 162 kursta başarılı olan 475 yükümlüye Milil Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verildiği belirtildi.

"Artık Mesleğim Elimde" sloganıyla başlatılan proje kapsamında açılan iş makinesi operatörlüğü kursuyla 11 denetimli serbestlik yükümlüsünün operatör olduğu kaydedildi.

Bu arada, 21 yükümlüden 8'inin Koruma Kurulu'nun çalışmaları kapsamında işe yerleştirildiği, 2'sinin meslek edinme kursuna dahil edildiği, diğer kişiler için iş arayışının sürdüğü bildirildi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:12 Kaynak: AA
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