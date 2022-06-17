Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı - Son Dakika
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Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

17.06.2022 11:54

Adana'nın Kozan ilçesinde yumurtadan çıkan 4 ayaklı civciv görenleri şaşırttı.

Adana'nın Kozan ilçesinde yumurtadan çıkan 4 ayaklı civciv görenleri şaşırttı.

Karacaoğlan Mahallesi'ndeki semt pazarında canlı tavuk ve civciv satan Mehmet Akbaş, kümesteki yumurtalardan çıkan civcivlerden birinin 4 ayaklı olduğunu fark etti. .

Akbaş, AA muhabirine, 25 yıldır bu işi yaptığını, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını anlattı.

İlk başta çok şaşırdığını belirten Akbaş, "Allah'ın işi, yapacak bir şey yok. Bu da bu şekilde can bulmuş, hayatını sürdürmeye çalışıyor. Kıymayacağım, inşallah büyütmeye çalışacağım." diye konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı - Son Dakika

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