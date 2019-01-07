Adana'da Yürek Burkan Görüntü... 20 Günlük Zehra Bebek Hiç Görmediği Babasının Cenazesine Geldi

Adana'da yürek burkan görüntü.

Adana'da yürek burkan görüntü... 20 günlük Zehra bebek hiç görmediği babasının cenazesine geldi

Bursa'da sondaj sırasında su tahliye motorundan çıkan gazdan yaşamını yitiren 2 kardeş Adana'daki toprağa verildi

Yasin Balandi'nin hiç görmediği 20 günlük Zehra isimli bebeği de cenaze törenine getirildi

Anne Adile Balandi 20 günlük kızına sarılıp öperek gözyaşlarına boğulurken, yakınları "Bu bebek babasını hiç görmedi" diye ağıt yaktı

Olayda yaralı olarak kurtulan Musa Balandi ise cenaze töreninde sinir krizleri geçirdi



ADANA - Bursa'da sondaj sırasında su tahliye motorundan çıkan gazdan yaşamını yitiren 2 kardeş Adana'da toprağa verildi. Yasin Balandi'nin hiç görmediği 20 günlük Zehra isimli bebeği de cenaze törenine getirildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 5 Ocak günü sondaj çalışması için yaklaşık 1 metre çapındaki borunun içine girdikten sonra yağmur suyunu tahliye eden motordan çıkan gazdan etkilenen 6 işçiden yaşamını yitiren Yasin ve ağabeyi Atilla Balandi'nin cenazeleri toprağa verilmek üzere kara yoluyla ailesinin yaşadığı Adana'ya dün gece getirildi. Cenazeler toprağa verilmek üzere Buruk Mezarlığı morguna konuldu. Bu sabah ise cenazeler morgtan alınarak önce gasilhaneye getirildi. Bu sırada kardeşlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yasin Balandi'nin 20 günlük hiç görmediği kızı Zehra bebek de yakınları tarafından mezarlığı getirildi. Bebeği getiren yakını, "Bakın bu babasını hiç görmedi. Bu 20 günlük bebek" diyerek ağladı. Daha sonra bebeği babasını görmesi için gasilhaneye götürdüler. Bir süre gasilhanede kalan bebek oradan çıkartılıp annesi Adile Balandi'nin yanına getirildi. Annesi bebeğine sarılıp onu öperek gözyaşlarına boğuldu. Bir süre sonra kardeşler gasilhaneden çıkatılıp cenaze namazının kılınacağı alana getirildi. Bu sırada kardeşleriyle aynı yerde çalışan ve onları kurtarmak isterken gazdan etkilenen Musa Balandi sinir krizleri geçirdi. Gözyaşlarına boğulan Balandi'yi yakınları teskin etmeye çalıştı.

Kılınan namazın ardından kardeşlerin cenazeleri toprağa verildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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