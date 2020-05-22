Adana'da yurtta karantina süresi dolan 179 kişi evlerine gönderildi - Son Dakika

Adana'da yurtta karantina süresi dolan 179 kişi evlerine gönderildi
ADANA - Irak, Suudi Arabistan, Kıbrıs ve İtalya'dan getirilerek Covid-19 tedbirleri kapsamında Adana'da yurda yerleştirilen 179 kişi, karantinadaki sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.
Devletin imkanlarıyla Irak'tan gelen 173, Suudi Arabistan'dan gelen 4, Kıbrıs ve İtalya'dan gelen birer kişi Adana'da KYK yurtlarındaki 14 günlük karantina sürelerini tamamladı.
Sabahın erken saatlerinde yurdun önüne gelen otobüslere binen vatandaşlar, memleketlerine gitmek üzere kentten ayrıldı.